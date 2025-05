Lula volta da China com reforço para cooperação estratégica em IA

A visita de Lula à China rendeu um estreitamento na cooperação em Inteligência Artificial entre os dois países.

Em meio a tantos acordos anunciados entre ontem e hoje, quero destacar um que não foi tão comentado, mas que tem um peso estratégico significativo. Trata-se do Memorando de Entendimento sobre o Reforço da Cooperação em Inteligência Artificial, firmado entre o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da IA nos dois países.

Este tipo de documento não é um contrato com obrigações legais, mas serve para que as partes expressem suas intenções de colaboração. Assim sendo, destaco a seguir os pontos - ou as intenções - que considerei mais relevantes, acompanhados de alguns comentários meus.