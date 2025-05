Nvidia e AMD fecham acordos de IA enquanto Trump visita países do Golfo

(Reuters) - Diversas empresas de tecnologia dos Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira acordos de inteligência artificial no Oriente Médio, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu US$600 bilhões em compromissos da Arábia Saudita com companhias dos EUA durante uma visita aos países do Golfo.

Entre os maiores acordos, a Nvidia disse que venderá centenas de milhares de chips de IA na Arábia Saudita, sendo o primeiro lote de 18.000 de seus mais novos chips "Blackwell" destinado a Humain, uma startup de IA recém-lançada pelo fundo soberano saudita. A fabricante de chips Advanced Micro Devices também anunciou um acordo com a Humain, afirmando ter firmado uma colaboração de US$10 bilhões.

Trump iniciou sua visita ao Golfo nesta terça-feira, dando o pontapé inicial com a assinatura de um acordo econômico estratégico com a Arábia Saudita. A visita de Trump ao Oriente Médio tem como objetivo atrair trilhões de dólares em investimentos.