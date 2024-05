Chip em porco, macaco jogando Atari: curiosidades sobre Neuralink, de Musk

A mais nova polêmica com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do X, ex-Twitter, envolve a sua empresa de desenvolvimento de implantes cerebrais, a Neuralink. Isso porque o implante inserido no seu primeiro paciente humano, Nolan Arbaugh, teve problemas e 85% dos fios instalados se soltaram.

Em uma postagem publicada no início de maio no blog da Neuralink, já havia sido informado que nas semanas seguintes à cirurgia, em janeiro deste ano, vários "fios se retraíram do cérebro, resultando em uma diminuição líquida dos eletrodos eficazes", porém, o post não tinha mais detalhes. A informação de que foram 85% foi publicada pelo jornal The New York Times.

Segundo postagem do blog da Neuralink, para contornar o problema, foram feitas modificações no algoritmo de gravação para que o chip fosse mais sensível aos sinais mentais de Arbaugh, sendo capazes de traduzir esses sinais em movimentos do cursor que movimenta as interfaces tais como um jogo de computador. Apesar do revés, Musk manterá a pesquisa e já teve o aval do órgão federal norte-americano FDA (Food and Drug Administration) para fazer o implante em um segundo humano.