O que são e o que podem fazer os chips cerebrais da empresa de Elon Musk

Elon Musk anunciou hoje o primeiro implante do chip cerebral da Neuralink em um ser humano. O dispositivo tem como objetivo permitir que pessoas com paralisia controlem equipamentos externos com seus pensamentos.

O que são os chips da Neuralink?

Comunicação entre o cérebro e as máquinas. Fundada por Musk e uma equipe de cientistas e engenheiros em 2016, a Neuralink é uma empresa de neurotecnologia dedicada a construir canais de comunicação direta do cérebro com as máquinas.

Musk quer conectar o cérebro com computadores para permitir o download de informações e memórias das profundezas da mente, como no filme de ficção científica "Matrix", de 1999.