Deu Tilt: qual é o plano de Lula para turbinar a IA no Brasil?

No começo do ano, especialistas trabalhavam em uma nova versão do texto publicado inicialmente em julho de 2021 da Ebia (Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma missão: criar um plano nacional de IA para impulsionar no Brasil a tecnologia que tem movimentado o mundo.

No novo episódio de Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, os colunistas do UOL Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes apresentam e discutem os planos da gestão Lula para os sistemas automatizados.

O processo para a construção do plano tem um cronograma apertado e ocorre em meio a outras discussões sobre IA, como a já citada Ebia e o projeto de lei que corre no Congresso Nacional para regulamentar a tecnologia. E essa pressa tem um motivo.