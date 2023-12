Dança, agacha e pega até ovo: do que é capaz o novo robô humanoide da Tesla

A Tesla apresentou o Optimus Gen 2, nova versão do seu robô humanoide. Ele consegue andar mais rápido, tem maior sensibilidade nas mãos e dança. A empresa não divulgou detalhes do Optimus Gen 2, mas sabe-se que ele é 10 kg mais leve do que a versão anterior (portanto, deve ter 63 kg), mede cerca de 1,73 m e tem câmeras nos olhos e microfones.

O que aconteceu

Um vídeo mostra o Optimus Gen 2 andando (a empresa diz que está 30% mais rápido) e fazendo agachamento. A imagem com a demonstração do robô foi publicada no perfil oficial Tesla Optimus no X (antigo Twitter) para demonstrar que o equilíbrio do robô foi melhorado, com ajuda de partes flexíveis dos dedos do pé, que agora tem o mesmo formato do pé humano.