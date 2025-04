Tesla contrata mais de 1.000 trabalhadores para produção de caminhão elétrico, diz Business Insider

(Reuters) - A Tesla está contratando mais de mil trabalhadores nos Estados Unidos para aumentar a produção do caminhão elétrico Semi, que está muito atrasada, publicou o Business Insider nesta terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Na segunda-feira, a Tesla publicou um vídeo no YouTube anunciando que as primeiras unidades do caminhão começarão a ser produzidas na fábrica da companhia em Sparks, no Estado norte-americano de Nevada, até o final deste ano 2025. A fábrica terá uma capacidade de produção anual de 50.000 unidades.

Até recentemente, a empresa liderada por Elon Musk havia designado menos de cem trabalhadores da fábrica para o programa de caminhões Semi, segundo a reportagem.