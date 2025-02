Rumble e empresa de Trump entram com ação nos EUA contra Moraes

O Trump Media & Technology Group, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble entraram com uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, informaram as empresas em um comunicado no domingo (23).

Na sexta-feira, o ministro ordenou a suspensão da plataforma de vídeo no Brasil até que ela cumpra as ordens judiciais, depois que as empresas processaram Moraes no Tribunal Distrital dos EUA em Tampa por acusações de censura ilegal.

O STF não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.