GM aposta em software de assistência a motoristas após desistir da Cruise

A GM prevê que o Super Cruise trará cerca de 2 bilhões de dólares em receita anual total dentro de cinco anos à companhia.

A receita do Super Cruise "é uma margem muito maior do que a da fabricação de veículos" e abrirá caminho para a aceitação do consumidor de carros totalmente autônomos, disse o analista da Morningstar, David Whiston.

O Super Cruise é conceitualmente semelhante ao Autopilot da Tesla, pois ambos oferecem tecnologia de direção parcialmente automatizada.

A diferença é que o Super Cruise usa um sistema de detecção mais robusto do que o Autopilot para garantir que o motorista permaneça atento à estrada, de acordo com Sam Abuelsamid, vice-presidente de pesquisa de mercado da Telemetry Insights.

O Super Cruise está disponível em cerca de 20 modelos mais recentes de veículos elétricos e a gasolina de alto padrão, incluindo muitos Cadillacs e utilitários esportivos grandes da GM.

O sistema é padrão em alguns veículos e opcional em outros. Para os veículos opcionais, os clientes podem acessar a tecnologia por 2.200 a 2.500 dólares. O Super Cruise é gratuito por três anos e, em seguida, é oferecida aos clientes uma assinatura de 25 dólares por mês ou 250 dólares por ano.