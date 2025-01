Itaú compra participação em startup focada em modelos de IA para o mercado financeiro

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira investimento de 15 milhões de dólares por uma participação de 15% na startup NeoSpace, voltada para o desenvolvimento de modelos fundacionais de inteligência artificial generativa para o setor financeiro.

O maior banco brasileiro em ativos também firmou com a NeoSpace um acordo comercial que envolve o uso dos modelos base da startup e o desenvolvimento conjunto de produtos exclusivos para ampliar personalização de produtos e serviços para clientes do banco de varejo do Itaú.