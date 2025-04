PF faz operação com FBI contra fraude internacional com criptomoedas no valor de R$1,6 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um esquema internacional de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentou o equivalente a R$1,6 bilhão entrou na mira da Polícia Federal, que está cumprindo nesta quarta-feira 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro contra envolvidos no caso, informou a corporação.

As investigações sobre o esquema contaram com o apoio do FBI e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, de acordo com a PF.

Segundo as investigações, o protagonista da fraude comandou um esquema internacional do tipo Ponzi (pirâmide), no qual mais de US$295 milhões foram arrecadados entre dezembro de 2016 e maio de 2018, prejudicando milhares de investidores ao redor do mundo.