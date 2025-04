Por que tatuar tardígrados pode ser revolucionário

Uma das possíveis aplicações no futuro para humanos seria a entrega de medicamentos. Com nanotecnologia, remédios poderiam ser diretamente transportados para células específicas, minimizando danos aos tecidos saudáveis do corpo.

Conheça o tardígrado

Os tardígrados são conhecidos pela resistência e pela adaptação em ambientes desfavoráveis para sua sobrevivência Imagem: Getty Images

Esses animais medem de 0,05 a 1,5 mm de comprimento e têm um corpo segmentado com quatro pares de pernas. Nas extremidades de cada perna, há de quatro a oito garras ou discos adesivos. Os três primeiros pares de pernas são utilizados para impulsionar o corpo para frente durante a locomoção e o último par é utilizado para a fixação.

Durante o estado de animação suspensa, os tardígrados podem enfrentar condições extremas, como: temperaturas superiores a 150º C, temperaturas inferiores a 200º C negativos, falta de oxigênio, falta de água, exposição a altas pressões ou ao vácuo, álcool fervente e aos raios X que seriam mortais para humanos. A espécie pode permanecer 30 anos sem água ou comida.

Sobrevivente até mesmo na radiação. Uma das habilidades de sobrevivência do tardígrado que mais impressiona os cientistas é a capacidade da espécie de reparar danos em seu DNA causados pela radiação. Apesar de sofrer alterações no material genético quando exposto à radiação, o tardígrado é capaz de reverter essas mudanças rapidamente.