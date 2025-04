Em imagens históricas do Vaticano, fiéis revelam evolução tecnológica

Católicos registram anúncio do papa Francisco como novo pontífice em 2013 Imagem: Reprodução

Doze anos depois, fotos do funeral do papa Francisco mostram um novo padrão: celulares na vertical, apoiados em uma das mãos. Uma prova da popularidade do atual formato dos vídeos dsa redes sociais. A mudança na tecnologia imacta diretamente o comportamento social. "Em um contexto de alta presença virtual em redes sociais, principalmente Instagram, TikTok e outras mídias, as pessoas podem aproveitar desses momentos de alta visibilidade e tendência momentânea para atrair visibilidade e reações nas redes. Além de trazer o sentimento de presença no evento: 'Eu estava lá, eu vi. Está aqui registrado'", diz Gabriela Bertocco, pesquisador de pós-doutorado no Laboratório de Inteligência Artificial, Recod.ai, da Unicamp.

Público acompanha passagem do caixão do papa Francisco Imagem: Matteo Ciambelli/Reuters