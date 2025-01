Trump diz que Microsoft negocia compra do TikTok

Trump, depois de assumir o cargo em 20 de janeiro, assinou decreto buscando adiar em 75 dias a aplicação da lei.

Trump disse na semana passada que estava em conversações com várias pessoas sobre a compra do TikTok e que provavelmente tomaria uma decisão sobre o futuro do popular aplicativo em 30 dias.

O presidente dos EUA já havia dito anteriormente que estava aberto à compra do aplicativo de rede social pelo bilionário Elon Musk se o presidente-executivo da Tesla quisesse fazê-lo. Musk, entretanto, não comentou publicamente a oferta de Trump.

Mais recentemente, a startup de IA Perplexity AI fez no domingo uma proposta de fusão com a TikTok, com o governo dos EUA recebendo até metade da nova empresa no futuro, disse uma fonte à Reuters no domingo.

As conversas relatadas marcam a segunda vez em que a Microsoft esteve no páreo para adquirir o TikTok.

Durante seu primeiro mandato, Trump ordenou que o TikTok separasse sua versão norte-americana da ByteDance, citando preocupações com a segurança nacional.