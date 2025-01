Nicolelis detona Neuralink, empresa do 'chip do cérebro' de Musk: 'Açougue'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Nicolelis x Neuralink; Cérebro x computador; o 'futuro sem futuro' da IA)

A Neuralink, startup do bilionário Elon Musk, chocou o mundo ao realizar implantes cerebrais para dar a tetraplégicos a habilidade de controlar máquinas, como computadores.

Em conversa no Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Miguel Nicolelis, um dos maiores neurocientistas do mundo, aprova a tecnologia usada, mas afirma que a iniciativa mais "parece um açougue" e optou pelo lado mais espetacular para arrecadar mais dinheiro.