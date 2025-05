'Machosfera': ódio contra mulheres vira negócio rentável na internet

No Brasil, há atualmente 137 canais no YouTubecom conteúdo explicitamente misógino, somando mais de 105 mil vídeos e cerca de 152 mil inscritos, segundo uma pesquisa realizada pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para o Ministério das Mulheres, divulgada em dezembro do ano passado.

A pesquisa mapeou a chamada "machosfera" e descobriu que cerca de 80% desses canais adotam pelo menos uma estratégia de monetização, que incluem anúncios, doações em transmissões ao vivo, assinaturas e venda de serviços e produtos.

"Essa machosfera se divide em subculturas com diferentes níveis de misoginia, como os red pills, incelse até nomes menos conhecidos, como os 'pick-up artists', que ensinam técnicas de manipulação para conquistar mulheres e reforçam estereótipos de gênero", diz Débora Salles, coordenadora do NetLab da UFRJ. "Observamos que o ódio contra as mulheres se transformou num negócio rentável, não só para esses canais, mas principalmente para as plataformas, nesse caso, para o YouTube."

O mercado da misoginia

Entre as principais estratégias para transformar vídeos em fonte de renda, a mais comum entre os canais analisados pela pesquisa é a exibição de anúncios no YouTube: 52% deles exibem ao menos um vídeo com publicidade.

Em seguida, destaca-se o Programa de Membros da plataforma - ferramenta que permite ao público pagar uma assinatura mensal em troca de conteúdos exclusivos -, adotado por 28% dos canais misóginos. Essas assinaturas podem custar de R$12,50 a R$ 149 por mês, segundo a pesquisa.