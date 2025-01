Facebook, X e YouTube farão mais contra discurso de ódio online, diz União Europeia

"Na Europa não há lugar para ódio ilegal, seja offline ou online. Saúdo o comprometimento das partes interessadas com um código de conduta fortalecido sob o Digital Services Act (DSA)", disse a comissária de tecnologia da UE, Henna Virkkunen, em uma declaração.

O DSA exige que as empresas de tecnologia façam mais para combater conteúdo ilegal e prejudicial em suas plataformas. A conformidade com o código atualizado pode impactar a aplicação do ato pelos reguladores, disseram autoridades da UE.

De acordo com o código revisado, as empresas se comprometeram a permitir que entidades públicas ou sem fins lucrativos com experiência em discurso de ódio ilegal monitorem como elas revisam notificações de discurso de ódio e avaliem pelo menos dois terços dessas notificações recebidas delas em 24 horas.

As empresas também tomarão medidas, como o uso de ferramentas de detecção automática para reduzir o discurso de ódio em suas plataformas, e fornecerão informações sobre o papel dos sistemas de recomendação e o alcance orgânico e algorítmico de conteúdo ilegal antes de sua remoção.

Eles apresentarão dados por país, divididos pela classificação interna de discurso de ódio, como raça, etnia, religião, identidade de gênero ou orientação sexual.

(Reportagem de Foo Yun Chee)