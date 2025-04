Vendedores da Amazon nos EUA estão deixando Prime Day por dificuldade com tarifas de importação

Um porta-voz da Amazon disse que a empresa está tendo uma "forte resposta dos parceiros de vendas ao Prime Day 2025".

O prazo para optar por participar do Prime Day é 23 de maio, de acordo com um consultor de vendas. Uma retração por parte de comerciantes terceirizados pode significar menos receita de anúncios para a Amazon, além de uma seleção mais limitada de itens com desconto. Em anos anteriores, o evento gerou vendas significativas e novas assinaturas Prime, que custam US$14,99 mensais ou US$139 anuais.

Rick Sliter, presidente-executivo da empresa de travesseiros MedCline, que vende travesseiros terapêuticos de US$250 feitos na China e no Vietnã, disse que provavelmente não oferecerá descontos durante o Prime Day, embora o evento do ano passado tenha gerado vendas sete vezes maiores do que em um dia normal.

"No ano passado, o Prime Day foi uma escolha óbvia", disse Sliter. "Mas se as tarifas continuarem, os descontos serão jogados fora."

O Prime Day geralmente reduz a lucratividade dos comerciantes, disse Sundaram, porque há muitos descontos em comparação com um dia normal. O vendedor médio da Amazon obtém cerca de 15% a 20% de uma venda como lucro, após o custo dos produtos vendidos e as taxas da Amazon, de acordo com consultores.

A Amazon cobra uma comissão de 15% sobre cada unidade vendida, sem incluir as taxas exigidas para anunciar e hospedar descontos no Prime Day. Os vendedores pagam à Amazon US$1.000 para que um desconto seja destacado como "Melhor Oferta" ou US$500 para que um item seja destacado como "Oferta Relâmpago", por exemplo.