IBM investirá US$150 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos

Vários analistas veem os compromissos de investimentos como propostas ao presidente dos EUA, Donald Trump, cujas tarifas de importação ameaçam prejudicar as cadeias de suprimentos e aumentar os custos para a indústria de tecnologia.

A IBM, também uma importante contratada do governo, disse que mais de US$30 bilhões do investimento total serão usados para expandir fabricação de computadores quânticos e mainframes nos EUA — sistemas usados para lidar com grandes volumes de dados e aplicativos críticos.

A empresa opera uma das maiores redes de computação quântica do mundo, que promete oferecer um desempenho milhares de vezes mais poderoso do que os computadores tradicionais.

"Embora acreditemos que a IBM continuará investindo na área emergente da tecnologia quântica, o número bombástico é mais provavelmente um gesto em direção à administração dos EUA", disse o analista da DA Davidson, Gil Luria, observando que as grandes empresas de tecnologia estão usando as promessas de investimento como um escudo contra conflitos comerciais.

Avanços recentes na computação quântica, incluindo uma nova geração de chips anunciada pelo Google em dezembro, aumentaram o interesse no setor, embora os executivos permaneçam divididos sobre quando a tecnologia terá aplicações no mundo real.

O Google pretende lançar aplicações comerciais em cinco anos, enquanto o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, prevê uma espera de 20 anos para usos práticos.