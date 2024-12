Entrada de compradora de bitcoins no Nasdaq 100 apoiará rali de ações

A perspectiva de mais compras de fundos que acompanham o Nasdaq 100 pode impulsionar ainda mais as ações da MicroStrategy, que acumulam valorização de quase 550% este ano, juntamente com um salto no preço do bitcoin.

Pode ser "o início de um ciclo de capital que pode potencialmente aumentar o preço à vista do BTC", disse Matthew Dibb, diretor de investimentos da gestora de ativos de criptomoedas Astronaut Capital.

"ETFs como o QQQ e muitos outros comprarão ações da MicroStrategy para espelhar as participações da empresa e, por sua vez, isso permitirá que a MicroStrategy compre mais BTC por meio de ofertas de dívidas, títulos e ações", afirmou.

O quinto maior fundo negociado em bolsa dos EUA, o Invesco QQQ Trust, acompanha o Nasdaq 100 e tem 328 bilhões de dólares em ativos sob gestão, de acordo com a empresa de análise de dados VettaFi.

O bitcoin atingiu recorde acima de 106 mil dólares nesta segunda-feira, depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que planeja criar uma reserva estratégica de bitcoin do país semelhante à reserva estratégica de petróleo norte-americana.

As ações da MicroStrategy acumulam ganho de 3.200% desde a adoção do bitcoin como seu ativo de tesouraria em 2020, sob a liderança do cofundador Michael Saylor.