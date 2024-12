Bitcoin chega a US$106 mil e cresce esperança sobre reserva estratégica dos EUA

O bitcoin subiu mais de 50% desde a eleição de Trump em 5 de novembro. O valor total do mercado de criptomoedas quase dobrou ao longo do ano até agora, atingindo um recorde de mais de 3,8 trilhões de dólares, de acordo com a CoinGecko.

Trump - que já rotulou as criptomoedas de fraude - adotou os ativos digitais durante sua campanha eleitoral, prometendo fazer dos Estados Unidos a "capital das criptomoedas do planeta".

Na sexta-feira, a Nasdaq disse que a ação da MicroStrategy será adicionada ao índice Nasdaq-100 a partir de 23 de dezembro.

A MicroStrategy, um investidor agressivo de bitcoins, viu suas ações subirem mais de seis vezes este ano, elevando seu valor de mercado para quase 94 bilhões de dólares. Atualmente, a empresa é a maior detentora da criptomoeda entre empresas no mundo.

Como parte do Nasdaq 100, os investidores comprarão ações da MicroStrategy para espelhar as participações do índice mais amplo, aumentando assim o valor das ações da empresa e permitindo que a companhia compre mais criptomoedas, por meio de ofertas de dívida e ações, disse Matthew Dibb, diretor de investimentos da gestora de ativos Astronaut Capital.

"A inclusão parece um pouco inesperada, mas isso não impediu a empolgação do que muitos acreditam ser o início de um ciclo de capital que poderia potencialmente aumentar o preço à vista do bitcoin", disse ele.