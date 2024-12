Google coloca agentes de IA no centro de atualização do Gemini

O modelo Gemini 2.0 Flash vai equipar aplicativos que incluem visões gerais de IA em seu mecanismo de busca.

A maior aposta da Alphabet é a IA para pesquisa, disse Ruth Porat, presidente e diretora de investimentos, na conferência Reuters NEXT, em Nova York, na terça-feira.

O Google também mostrou a jornalistas novos recursos para o Project Astra, um protótipo de agente universal que pode conversar com os usuários sobre qualquer coisa capturada na câmera de seus smartphones em tempo real.

A ferramenta agora pode manter uma conversa falada em uma mistura de idiomas, bem como processar informações do Maps e da ferramenta de reconhecimento de imagem Lens, disse o gerente de produto do grupo DeepMind, Bibo Xu.

E o Astra também será testado em protótipos de óculos, o primeiro retorno da empresa a essa área de produtos desde o fracasso do Google Glasses. Desde então, outras empresas entraram no mercado, incluindo a Meta, que em setembro apresentou um protótipo de óculos de realidade aumentada.

O Google também revelou o Project Mariner, uma extensão do navegador Chrome que pode automatizar as teclas digitadas e os cliques do mouse, nos moldes do recurso de "uso do computador" da Anthropic. A empresa também apresentou um recurso para aprimorar a codificação de software chamado Jules e uma ferramenta para ajudar os usuários a tomarem decisões como o que fazer ou quais itens comprar em videogames.