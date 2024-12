Xiaomi dobra aposta em carros elétricos e lançará SUV em 2025

O presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, disse em sua conta no Weibo que as principais especificações do YU7 foram divulgadas antecipadamente para permitir "testes mais abrangentes e extensos em larga escala" durante um longo período.

No mês passado, a Xiaomi aumentou meta de vendas pela terceira vez, para 130 mil veículos este ano, para atender à crescente demanda.

A fabricante de smartphones e dispositivos eletrônicos entrou no concorrido mercado de veículos elétricos da China em março com o lançamento do SU7, um carro com design semelhante ao Porsche com um preço inicial de menos de 30 mil dólares.

Em outubro, a empresa revelou uma variante de luxo do SU7, com preço que rivaliza com o Model S Plaid da Tesla, ao mesmo tempo em que promoveu seu desempenho com recorde de tempo na pista de Nurburgring, na Alemanha.

A Xiaomi informou um salto de 30,5% em sua receita do terceiro trimestre deste ano, superando a estimativa dos analistas.

As vendas de automóveis na China cresceram em novembro no ritmo mais rápido desde janeiro, impulsionadas por subsídios do governo.