'Ainda vou usar', prometem jovens após proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália

"As plataformas agora têm a responsabilidade social de garantir que a segurança de nossos filhos seja uma prioridade para elas", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, nesta sexta-feira

"Estamos garantindo que mães e pais possam ter essa conversa diferente hoje e no futuro."

Ao anunciar os detalhes da proibição no início deste mês, Albanese citou os riscos para a saúde física e mental das crianças decorrentes do uso excessivo das redes sociais, em especial os riscos para as meninas decorrentes de representações prejudiciais da imagem corporal e de conteúdo misógino direcionado aos meninos.

Em Sydney, nesta sexta-feira, a reação à proibição foi mista.

"Acho que é uma ótima ideia, porque descobri que as redes sociais para crianças não são realmente apropriadas, às vezes elas podem ver algo que não deveriam", disse Francesca Sambas, moradora de Sydney.

Outros foram mais contundentes. "Estou muito irritado, sinto que este governo pegou a democracia e a jogou pela janela", disse Shon Klose, de 58 anos. "Como eles puderam criar essas regras e essas leis e impô-las às pessoas?"