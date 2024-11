Reino Unido e Otan devem ficar à frente em "nova corrida armamentista de IA", diz ministro

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devem se manter à frente na "nova corrida armamentista de inteligência artificial", disse o ministro do gabinete britânico, Pat McFadden, nesta segunda-feira, alertando que criminosos digitais russos estão cada vez mais visando países que apoiam a Ucrânia.

Ao discursar em uma Conferência de Defesa Eletrônica da Otan em Londres, McFadden revelou planos do Reino Unido de criar um novo Laboratório de Segurança de IA para ajudar a criar melhores ferramentas de defesa e organizar a inteligência sobre ataques.

No mais recente alerta sobre a intensificação dos ataques digitais de Moscou às nações que apoiam a Ucrânia, McFadden pediu à aliança militar liderada pelos EUA, às empresas e às instituições que façam "tudo o que puderem para trancar suas próprias portas digitais" para se protegerem do que ele chamou de uma Rússia cada vez mais agressiva.