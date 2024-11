Relatório recomenda que Reino Unido investigue duopólio entre Apple e Google sob novos poderes

LONDRES (Reuters) - A Apple pode estar impedindo a inovação nos navegadores de smartphones, segundo um relatório regulatório britânico, que recomendou que o duopólio da Apple e do Google nos ecossistemas móveis seja investigado sob os novos poderes do órgão.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira que seu grupo de investigação constatou provisoriamente que o mercado de navegadores móveis não está funcionando bem para empresas britânicas e para milhões de usuários de smartphones.

As maiores preocupações do grupo estão relacionadas às políticas da Apple sobre o acesso à web em iPhones. A investigação concluiu provisoriamente que as regras da Apple restringem a capacidade de concorrentes em oferecer novos recursos que poderiam beneficiar os consumidores.