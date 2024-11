Sony negocia compra da empresa de mídia por trás do jogo "Elden Ring", dizem fontes

As ações da Kadokawa fecharam com alta de 23%, sua máxima diária. Sua capitalização de mercado estava em torno de 2,7 bilhões de dólares antes da reportagem da Reuters. As ações da Sony fecharam com alta de 0,6%.

A Sony se recusou a comentar. A Kadokawa afirmou que não pode comentar.

A Sony já possui uma participação de 2% na Kadokawa e uma participação na FromSoftware, controlada pela Kadokawa, desenvolvedora do RPG de ação de fantasia Elden Ring.

O título, amplamente aclamado pela crítica, é uma colaboração entre o veterano diretor de jogos Hidetaka Miyazaki e o autor de "Game of Thrones", George R.R. Martin.

O jogo, que apresenta um mundo atmosférico onde os jogadores enfrentam monstros e buscam restaurar o Anel Prístino, vendeu 25 milhões de unidades e foi amplamente elogiado.

O título está disponível para consoles como o PlayStation, da Sony. Uma expansão, "Shadow of the Erdtree", vendeu 5 milhões de unidades nos três dias após seu lançamento em junho.