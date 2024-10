Nvidia ultrapassa Apple como empresa mais valiosa do mundo

"Ela (Nvidia) certamente está em um ponto ideal e desde que evitemos uma grande desaceleração econômica nos Estados Unidos, há um sentimento de que as empresas continuarão a investir pesadamente em recursos de IA, criando um vento favorável saudável para a Nvidia", acrescentou.

Com a Apple se preparando para divulgar resultados trimestrais na quinta-feira, analistas, em média, veem a receita da companhia avançando 5,55% ano a ano, para 94,5 bilhões de dólares, segundo dados da Lseg. Isso se compara com as projeções do mercado para a Nvidia, que envolvem um salto de quase 82% no faturamento, para 32,9 bilhões de dólares.

No ano, as ações da Nvidia acumulam valorização de cerca de 190%.

"A questão é se o fluxo de receita durará muito tempo e será impulsionado pela emoção dos investidores, e não por qualquer capacidade de provar ou refutar a tese de que as expectativas sobre IA são exageradas", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, um escritório de investimentos familiares em New Vernon, Nova Jersey.

"Acho que a Nvidia sabe que, no curto prazo, seus números provavelmente serão bastante notáveis."