Intel e TSMC formam joint venture para produção de chips, diz The Information

(Reuters) - A Intel e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co chegaram a um acordo preliminar para formar uma joint venture que vai operar as fábricas da companhia norte-americana, informou o The Information na quinta-feira, citando duas fontes envolvidas nas discussões.

A TSMC, a maior fabricante de chips sob contrato do mundo, terá uma participação de 20% na nova empresa, a reportagem.

A Casa Branca e autoridades do Departamento de Comércio dos Estados Unidos têm pressionado a TSMC e a Intel a fecharem um acordo para resolverem a crise de longa data da Intel, afirmou o site.