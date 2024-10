EUA limitarão investimentos em IA na China em breve

As regras finais, que visam investimentos de saída para a China em IA, semicondutores, microeletrônica e computação quântica, estão sob revisão no Gabinete de Gestão e Orçamento, segundo a publicação, o que no passado significava que provavelmente seriam lançadas por volta da próxima semana.

"Parece-me que eles estão tentando publicar isso antes da eleição", disse a ex-autoridade do Tesouro, Laura Black, advogada da Akin Gump em Washington, referindo-se à eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA. Black acrescentou que o gabinete do Tesouro que supervisiona regulamentações geralmente oferece uma janela de pelo menos 30 dias antes de essas regulamentações entrarem em vigor.

O Departamento do Tesouro publicou as regras propostas com uma série de exceções em junho e deu ao público a chance de fazer comentários. As regras preliminares colocaram a responsabilidade nas pessoas físicas e jurídicas dos EUA para determinar quais transações serão restritas.

Um porta-voz do Departamento do Tesouro não quis comentar.

Black espera que as regras finais esclareçam melhor o escopo da cobertura sobre inteligência artificial e o limiar para sócios limitados.

As regras propostas proibiam transações em IA para determinados usos e envolvendo sistemas treinados para usar uma quantidade específica de poder de computação. Elas exigiam a notificação de transações relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de IA ou semicondutores não proibidos de outra forma.