Grupo chinês pede análise de segurança sobre produtos Intel vendidos na China

Por Eduardo Baptista

PEQUIM (Reuters) - Os produtos Intel vendidos na China devem ter a segurança analisada, disse a Associação de Segurança Cibernética da China (CSAC) nesta quarta-feira, alegando que a fabricante norte-americana de chips tem "constantemente prejudicado" a segurança nacional e os interesses do país.

Embora a CSAC seja um grupo do setor e não um órgão governamental, ela tem laços estreitos com o Estado chinês e a série de acusações contra a Intel, publicada em um longo texto em sua conta oficial no WeChat, pode desencadear uma ação do poderoso órgão regulador da internet no país, a Administração do Ciberespaço da China (CAC).