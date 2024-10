Amazon assina acordos de energia nuclear para atender demanda de data centers

Segundo o acordo, a Amazon terá o direito de comprar eletricidade de quatro módulos. A Energy Northwest, um consórcio de serviços públicos estaduais, terá a opção de adicionar até oito módulos de 80 megawatts, resultando em uma capacidade total de até 960 megawatts, ou o suficiente para abastecer o equivalente a mais de 770.000 residências nos Estados Unidos.

A energia adicional estará disponível para a Amazon e para as empresas de serviços públicos abastecerem residências e empresas.

"Nossos acordos incentivarão a construção de novas tecnologias nucleares que gerarão energia nas próximas décadas", disse Matt Garman, presidente-executivo da Amazon Web Services.

A energia nuclear, que gera eletricidade praticamente livre de emissões de gases de efeito estufa e proporciona trabalhos sindicalizados bem remunerados, recebe amplo apoio dos dois lados do espectro político dos EUA, mas ainda não há SMRs no país.

A NuScale, a única empresa norte-americana com licença de projeto de SMR da Comissão Reguladora Nuclear dos EUA, teve de abandonar no ano passado o primeiro projeto de SMR que construiria a tecnologia em um laboratório no Estado de Idaho.

Além disso, os SMRs produzem resíduos nucleares radioativos de longa duração para os quais os EUA ainda não têm um local de depósito definitivo.