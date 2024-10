Meta deve enfrentar processos de estados dos EUA por vício de jovens em redes sociais

Rogers impôs alguns limites às reivindicações dos estados, concordando com a Meta que uma lei federal, conhecida como Seção 230, que regula plataformas online, protege parcialmente a empresa.

No entanto, ela considerou que os estados apresentaram detalhes suficientes sobre supostas declarações enganosas feitas pela empresa para prosseguir com a maior parte de seu caso.

A juíza também rejeitou os pedidos da Meta, do TikTok (da ByteDance), do YouTube (da Alphabet) e do SnapChat (da Snap) para arquivar processos relacionados a danos pessoais movidos por autores individuais. As outras empresas não são réus nos processos dos estados.

A decisão abre caminho para que estados e outros autores busquem mais evidências, potencialmente indo a julgamento. Mas esta não é uma decisão final sobre o mérito dos casos.

Um porta-voz da Meta disse que a empresa discorda da decisão em geral e que "desenvolveu numerosas ferramentas para apoiar pais e adolescentes", incluindo novas "Contas para Adolescentes" no Instagram, com proteções adicionais.

(Reportagem de Brendan Pierson, em Nova York)