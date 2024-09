Maior empresa de apostas do mundo vai comprar 56% de dona da Betnacional por US$350 mi

(Reuters) - A maior empresa de apostas online do mundo, a irlandesa Flutter, anunciou nesta sexta-feira que comprará uma participação de 56% no NSX Group, a operadora do grupo brasileiro Betnacional, por cerca de 350 milhões de dólares.

A Flutter, proprietária da FanDuel e da Paddy Power, disse que fundirá a Betnacional com sua marca Betfair Brasil e que investirá pesadamente para impulsionar o crescimento de participação de mercado, semelhante à sua estratégia nos EUA, onde agora é a operadora número 1.

As apostas esportivas foram legalizadas no Brasil em 2018, mas só serão totalmente regulamentadas no início de 2025. Dezenas de sites de apostas, incluindo Betfair, bet365 e Betano, têm se expandido agressivamente no país nos últimos anos.