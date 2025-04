Alibaba lança modelo de IA Qwen 3 em meio a concorrência chinesa no setor

(Reuters) - O gigante tecnológico chinês Alibaba Group lançou nesta terça-feira o Qwen 3, uma versão atualizada de seu principal modelo de inteligência artificial, que introduz novos recursos de raciocínio híbrido.

O lançamento ocorre em um momento em que a concorrência no setor de IA da China se intensifica, impulsionada no início deste ano pelo grande sucesso da startup local DeepSeek, que alegou ter construído modelos de alto desempenho a custos mais baixos do que suas contrapartes ocidentais.

O líder de buscas chinês Baidu entrou na corrida da IA na sexta-feira passada, com o lançamento dos modelos Ernie 4.5 Turbo e Ernie X1 Turbo, focados em raciocínio.