França acusa inteligência russa de repetidos ataques cibernéticos desde 2021

O ministério disse em um comunicado que os ataques do APT28 à França remontam a 2015, quando a estação TV5 Monde foi retirada do ar em um ataque hacker reivindicado por supostos militantes do Estado Islâmico.

A França disse que o APT28 estava por trás desse ataque e de outro na eleição presidencial de 2017, quando emails ligados ao partido e à campanha do futuro vencedor, Emmanuel Macron, foram vazados e misturados com desinformação.

De acordo com um relatório da Agência Nacional de Segurança Cibernética (ANSSI) da França, o APT28 procurou obter inteligência estratégica de entidades da Europa e da América do Norte.

Autoridades disseram que o governo decidiu tornar pública a informação para manter a população informada em um momento de incerteza na política interna e sobre a guerra da Rússia na Ucrânia.

A embaixada da Rússia em Paris não respondeu a um pedido de comentário.

A ANSSI afirmou que houve um salto no ano passado no número de ataques a ministérios franceses, administrações locais, empresas de defesa, empresas aeroespaciais, institutos e entidades do setor financeiro e econômico.