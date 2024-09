Airbnb pede que cidade de Nova York reconsidere regulamentação sobre estadias curtas

O Airbnb, citando dados da Apartment List, disse que as taxas de vacância de apartamentos na cidade de Nova York permaneceram praticamente inalteradas em 3,4% desde que a lei entrou em vigor.

A empresa também disse que o custo das viagens aumentou. As tarifas de hotéis na cidade de Nova York subiram 7,4% em julho, em comparação com 2,1% em todos os Estados Unidos, de acordo com dados da Co-Star, disse o Airbnb.

"Ao reverter partes da lei, a cidade pode aumentar a oferta de acomodações para os consumidores, apoiar os anfitriões residentes e revitalizar as empresas locais que dependem dos dólares do turismo", acrescentou o Airbnb.

O gabinete do prefeito da cidade de Nova York e o Escritório Especial de Aplicação da Lei não estavam imediatamente disponíveis para comentários.

No ano passado, um juiz de Nova York indeferiu a ação judicial da empresa contra a cidade de Nova York por conta da lei local.

(Por Aishwarya Jain em Bengaluru)