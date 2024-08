Atrasos de produção de chips terão impacto limitado sobre Nvidia, dizem analistas

(Reuters) - As preocupações com um atraso no lançamento dos próximos chips de inteligência artificial da Nvidia podem ser exageradas, afirmam analistas, que citam que o contratempo não deve ter um grande impacto sobre a receita ou a demanda pelos produtos da companhia.

De acordo com publicações da mídia, os chips Blackwell da Nvidia podem sofrer atrasos de três meses ou mais devido a falhas de projeto, afetando potencialmente clientes como Meta, Google e Microsoft.

Apesar das recentes preocupações, "fica claro que os níveis de demanda continuam a aumentar, com todos os principais hiperescaladores continuando a elevar perspectivas de investimento", disse Stacy Rasgon, analista da Bernstein.