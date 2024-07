Estreia de ETFs de ether à vista nos EUA é mais uma vitória para indústria de criptoativos

Produtos da Bitwise e Grayscale Investments também serão negociados a partir desta terça-feira na Bolsa de Valores de Nova York , disse a bolsa.

Após o lançamento de nove ETFs de bitcoin à vista nos EUA em janeiro, os produtos vinculados ao ether marcam outra vitória para a campanha da indústria de criptomoedas para distribuir ativos digitais ao setor financeiro mais amplo, embora seja improvável que obtenham o mesmo fluxo de recursos, segundo analistas.

Os lançamentos dos ETFs de bitcoin ocorreram após disputa de uma década com a Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais dos EUA), que vinha rejeitando esses produtos devido a preocupações de manipulação de mercado.

A agência foi forçada a dar luz verde aos ETFs depois de perder uma contestação judicial movida pela gestora de ativos digitais Grayscale Investments, embora tenha avisado ao aprová-los que os produtos ainda eram altamente arriscados.

O lançamento foi um dos mais bem-sucedidos na história do mercado de ETFs, com os produtos atraindo 33,1 bilhões de dólares em entradas líquidas no final de junho, de acordo com dados da Morningstar Direct.

Os emissores de ETF de bitcoin competiram fortemente em termos de taxas, com muitas empresas oferecendo isenção total de taxas por um determinado período de tempo.