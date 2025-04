Cade reabre ação contra Google por mostrar notícias em sistema de busca

Investigação é para analisar:

se o Google abusou de sua posição dominante por exibir conteúdo jornalístico de terceiros;

se isso prejudicou o setor de publicidade online, que depende de cliques para vender anúncios em mídias.

Google exibe trechos de notícias no sistema de buscas. Então, uma das hipóteses é que isso "criaria um incentivo para que os consumidores não precisassem mais acessar sites jornalísticos", diz a ação. Outra hipótese é que a empresa poderia "favorecer acesso aos seus próprios buscadores temáticos, retendo o tráfego de usuários" para capturar publicidade online, ramo "no qual os editores jornalísticos também atuam".

Sites jornalísticos geram receita com assinaturas e banners exibidos em suas páginas. Logo, se não há clique na página, não gera tráfego e a empresa não ganha dinheiro. No passado, o Google argumentou que os sites decidem se querem aparecer ou não na busca e no Google Notícias. A companhia informou ainda que apoia o jornalismo ao direcionar tráfego e ao criar ferramentas de remuneração para diversos veículos.

Discussão ganhou força em diversos países nos últimos anos. Contribuinte no inquérito contra o Google, a ANJ (Associação Nacional de Jornais) diz que a continuidade do processo "alinha o Cade ao que está sendo discutido na Europa e em outros países".