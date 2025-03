Jato supersônico chega a 1.240 km/h e quebra a barreira do som; veja imagem

A foto foi feita pelas equipes da Nasa que estavam no solo. A imagem, feita durante um voo civil realizado no dia 10 de fevereiro, foi publicada na rede X (antigo Twitter). Conforme descrição da Boom Supersonic, a foto ilustra o XB-1 "empurrando o ar em velocidades supersônicas". "A foto documenta a mudança na densidade do ar ao redor do XB-1 e a onda de choque resultante —tornando o invisível visível", diz a empresa.

Imagem mostra jato da Boom Supersonic quebrando a barreira do som Imagem: Reprodução/X/@boomaero

Nenhum efeito sonoro do jato foi ouvido pelas equipes no solo. Segundo a empresa responsável pelo voo, esse efeito é alcançado quando a barreira do som é quebrada em uma altitude alta o suficiente, com velocidades exatas variando com base nas condições atmosféricas.

As equipes da Nasa também coletaram dados sobre a assinatura acústica do XB-1 em um local na rota de voo. A análise do Boom descobriu que nenhum estrondo sônico audível atingiu o solo enquanto o jato voava em velocidades supersônicas. Boom Supersonic

Softwares específicos guiaram o piloto até os pontos específicos pelos quais o XB-1 teria que voar. Os pontos de referência computados pela Nasa levaram o jato até a posição na qual voaria em frente ao sol, como um eclipse. "Para capturar as imagens, a Nasa usou telescópios terrestres com filtros especiais que detectam distorções do ar, como ondas de choque, ao redor da aeronave supersônica", explica a empresa em seu portal oficial.

Aviões supersônicos podem chegar aos voos comerciais

Tanto a Nasa quanto a Boom Supersonic se dedicam a pesquisar a eventual possibilidade de viagens comerciais supersônicas. A empresa anunciou que os dados coletados a partir dos voos do XB-1 servirão como base para implementar o sistema em outra aeronave: a Overture. Segundo as previsões da Boom, a Overture voará a uma velocidade duas vezes maior que a dos aviões comerciais atuais e será capaz de funcionar com 100% de combustível de aviação sustentável.