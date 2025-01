Salve o TikTok, diz Trump em dia de bloqueio da rede, às vésperas de posse

Donald Trump, que assume a Presidência dos Estados Unidos nesta segunda (20), publicou nas redes sociais: "Salve o TikTok!".

O que aconteceu

Publicação do republicano acontece no dia em que TikTok parou de funcionar nos EUA. App de vídeos curtos foi bloqueado no país, cumprindo uma lei que determinava que a operação da empresa nos Estados Unidos deveria ser vendida a um "país amigo", o que não aconteceu.

Ontem, TikTok enviou notificação aos seus 170 milhões de usuários norte-americanos avisando que a rede social seria bloqueada. "Uma lei barrando o TikTok entrou em vigor nos EUA. Infelizmente, isso quer dizer que você não pode usar o TikTok por enquanto. Temos sorte que o presidente Trump indicou que ele vai trabalhar conosco em uma solução para restaurar o TikTok quando ele assumir. Por favor, fique ligado", dizia o alerta da empresa, enviado por volta das 21h (23h no horário de Brasília) do sábado (18).