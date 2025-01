O que acontece se trava falhar em montanha-russa? A física tem explicação

A ciência por trás do brinquedo envolve a propriedade da física chamada inércia e ela age em todos os corpos. Por causa dela a tendência é que o corpo siga sempre em linha reta. Por exemplo, se você está descendo na montanha-russa e lá embaixo tem uma curva, a tendência é que ele siga sempre em frente, mas a força do carrinho do brinquedo, e o fato de estar preso com cinto e a trava, te faz virar junto. Por isso é possível sentir o corpo balançando e aquela sensação de adrenalina.

A física da montanha-russa

1. É na primeira subida que o carrinho acumula a energia que vai precisar para percorrer todo o trajeto da montanha-russa. Essa energia recebe o nome de potencial e quanto mais alta essa primeira subida é, mais energia é acumulada.

2. A gravidade natural da Terra é quem empurra o trem para baixo, gerando velocidade para que todo o trajeto seja concluído sem que o carrinho pare.

3. Outra energia que está presente em uma montanha-russa é a cinética relacionada ao movimento. A partir da primeira descida, a energia potencial é transformada em cinética que faz com que os carrinhos fiquem mais velozes, facilitando a conclusão do circuito.

4. A força G ou gravitacional age diretamente sobre os corpos dos visitantes, mantendo-os no carrinho. Ela pode ser negativa (nas quedas) ou positiva (nas subidas).