O que são os cães-robôs que estão patrulhando a casa de Trump?

Desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, cães-robôs foram vistos patrulhando a casa dele, que fica em Palm Beach, na Flórida. De acordo com a Reuters, houve um reforço na segurança na região onde fica a residência do magnata.

O que são os cães-robôs?

Robô é chamado de Spot e parece um cachorro. Ele é fabricado pela empresa norte-americana de robótica Boston Dynamics.

Spot é capaz de fazer diversos movimentos com suas quatro "patas". Com diversos sensores, ele consegue pegar chinelos e roupas do chão, abrir portas e até mesmo plantar flores.