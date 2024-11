Conversa por voz, cria imagens e mais: IA do Google, Gemini chega ao iPhone

O Google lançou nesta quinta-feira (14) o aplicativo da Gemini, sua inteligência artificial, para iPhone. É possível baixá-lo diretamente da App Store. Seu funcionamento é parecido com o do ChatGPT, utilizando um chat para interagir com o usuário. Confira algumas das principais funções no novo aplicativo:

Conversa por voz

Por meio do Gemini Live, é possível conversar por voz com a inteligência artificial, como se fosse uma ligação. O Google promete uma conversa de maneira natural e fluida. A funcionalidade está disponível no iPhone em 10 idiomas, inclusive o português.

Segundo a empresa, essa função pode ser usada para praticar uma entrevista, pedir conselhos ou planejar um evento, por exemplo. O usuário também consegue escolher a voz do Gemini entre 10 modelos. "É como bater papo com um amigo: você pode fazer um brainstorming de ideias, explorar novos tópicos ou até mesmo praticar para uma grande apresentação", afirma o Google, em sua página.