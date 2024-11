Executivo cai em golpe no WhatsApp, perde R$ 270 milhões e vai para prisão

Após cair no golpe e perder todas as suas finanças, Hanes usou seu cargo para roubar o banco, segundo documentos oficiais citados pela NBC. Ele também pressionou funcionários e até vizinhos a investirem milhões em criptomoedas com a esperança de recuperar seu dinheiro.

No total ele transferiu US$ 47,1 milhões (cerca de R$ 270 milhões) em um período de oito semanas para os golpistas.

Desvios de contas da igreja e da poupança da filha. Os golpistas insistiam que Hanes deveria realizar mais depósitos para desbloquear os supostos retornos dos investimentos, conforme relatado pelos registros judiciais de Kansas. Inicialmente, ele usou suas economias pessoais, mas também desviou dinheiro de várias fontes — retirou cerca de US$ 40 mil (aproximadamente R$ 230 mil) da Igreja de Cristo de Elkhart e US$ 10 mil (cerca de R$ 57 mil) do Santa Fe Investment Club. Além disso, o executivo retirou US$ 60 mil (cerca de R$ 345 mil) da conta poupança da faculdade de sua filha e quase US$ 1 milhão (cerca de R$ 576 mil) em ações da Elkhart Financial Corporation. Já usando contas do próprio banco, o HTSB, Hanes fez diversas transferências, que totalizaram mais de US$ 21,5 milhões (aproximadamente R$ 123 milhões).

Desvio de milhares de dólares ocorreu entre maio e julho de 2023 segundo o Departamento de Justiça dos EUA. Foram 11 transferências enviadas para carteiras de criptomoedas controladas por terceiros, que ainda não foram identificadas pela FDIC, agência governamental responsável pela proteção dos depósitos bancários e pela estabilidade do sistema financeiro dos Estados Unidos.

Investidores do banco também perderam cerca de US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 51 milhões). Hanes nunca teve lucro algum e perdeu todo o dinheiro investido.

Falência do banco. O desfalque levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank, que foi adquirido pela FDIC, tornando-se um dos cinco bancos dos EUA a falir em 2023. Segundo a CNBC, os depositantes não perderam seus fundos, pois o Dream First Bank, de Syracuse, no Kansas, assumiu todos os depósitos.