Google espera chegar a acordo com Apple sobre Gemini este ano

Durante o interrogatório da advogada do DoJ Veronica Onyema, Pichai disse que, embora o Google ainda não tenha um acordo com a Apple para incluir o Gemini nos iPhones, ele próprio conversou com o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, sobre a possibilidade no ano passado.

Em um possível acordo este ano, a tecnologia Gemini seria incluída no Apple Intelligence, o conjunto de recursos de IA da própria Apple, disse Pichai.

O Google também planeja experimentar a inclusão de anúncios em seu aplicativo Gemini, disse Pichai.

Promotores procuraram ilustrar como o Google poderia estender seu domínio na pesquisa online para a IA.

O Google manteve seu monopólio, em parte, pagando bilhões de dólares às operadoras sem fio e aos fabricantes de smartphones, de acordo com decisão do juiz distrital Amit Mehta no ano passado.

O juiz agora está avaliando quais ações o Google deve tomar para restaurar a concorrência. O resultado do caso pode remodelar fundamentalmente a internet, potencialmente destituindo o Google como principal portal de informações online.