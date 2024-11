Faltou enviar? Agora WhatsApp avisa sobre rascunho esquecido

A atualização está disponível globalmente para todos os consumidores no IOS e no Android.

Como atualizar o WhatsApp?

Você pode atualizar o WhatsApp facilmente pela loja de aplicativos do seu aparelho, seja ela a Google Play Store ou a App Store. Se uma atualização estiver disponível, clique no botão "Atualizar". O serviço recomenda que você sempre use a versão mais recente do app, já que elas incluem recursos mais novos e correções de erros.