Criada pelo 'Dr. Morte': como é a cápsula de suicídio que levou a prisões

"Pacífica, rápida e digna". Essa foi definição sobre a morte da mulher dita por Florian Willet, copresidente da The Last Resort, a associação que promove a Sarco. Ela ainda disse que o procedimento foi feito "sob as árvores", em uma área florestal privada. Entidade diz que seguiu "conselhos legais de seus advogados" que, desde 2021, "sempre consideraram que o uso do Sarco na Suíça seria legal".

*

Caso você ou algum conhecido precise de ajuda, procure o Centro de Valorização da Vida (CVV), que dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Ligue para 188 (número gratuito) ou acesse www.cvv.org.br.

*Com informações de AFP, RFI e reportagem de dezembro de 2021