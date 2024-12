Carregador, micro-ondas: tirar da tomada ajuda a economizar energia?

Desligar um aparelho eletrônico no botão já garante que ele não gastará mais eletricidade? Ou equipamentos no modo "stand by" (em espera) continuam consumindo energia?

Tilt ouviu especialistas para tirar essa e outras dúvidas. A seguir você vai aprender também dicas de como reduzir o gasto com a conta de luz.

Gasta mais ou não gasta?

Aquela luz vermelha ou amarela que fica acesa no equipamento eletrônico (como uma TV) quando ele está desligado significa que ele está em stand by. Ou seja, sem um uso direto. O ponto luminoso refere-se a uma corrente elétrica que continua a passar por ele.